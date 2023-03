Mulher abandona filha de oito anos com os olhos vendados para que acreditasse ser um jogo

Uma menina de oito anos foi abandonada pela mãe, num terreno em Morelia, no México, que lhe vendou os olhos para que acreditasse tratar-se de um jogo. A menor, que foi resgatada, no início desta semana, pelas autoridades, estava sem comer há vários dias.Os agentes policiais revelaram à imprensa mexicana terem ficado chocados pelo estado da criança, que se apresentava desorientada e com fome, com uma espécie de lenço atado à volta dos olhos. A menina revelou ter sido vendada pela mãe, que lhe pediu para que ficasse quieta e que esperasse por ela. À medida que o tempo passava, a criança foi-se apercebendo de que a mãe não regressaria para a ir buscar e decidiu caminhar até encontrar ajuda.As autoridades não sabem ao certo quanto tempo a menina ficou naquelas condições, já que a mesma perdeu a noção do tempo, enquanto andava às cegas pelo local. Foi posteriormente levada para o Departamento de Violência Familiar. A mãe está agora a ser procurada pela polícia.