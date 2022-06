Uma mulher norte-americana enfrenta uma acusação de homicídio, negligência e posse ilegal de arma depois do filho de dois anos matar o próprio pai. Segundo o The New York Times, a mulher pode apanhar uma pena de prisão até 15 anos.Reggie Mabry, 26 anos, e Marie Ayala, 28 anos, dois ex-condenados, estavam proibidos de ter armas de fogo. No mês passado, o filho do casal encontrou uma arma Glock 19 em casa e, sem querer, disparou sobre o pai. O homem não resistiu aos ferimentos.A mulher chamou as autoridades assim que ouviu o disparo e o marido foi levado para o hospital. Às autoridades, Marie contou várias versões da história e acabou por afirmar que "qualquer criança conseguia facilmente chegar à arma".Só no ano passado, mais de 160 pessoas foram mortas a tiro involuntariamente por crianças. Este ano, o número de mortes já excede as 40.