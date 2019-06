Mulher adormece e fica presa dentro de avião

Uma mulher ficou esquecida dentro de um avião da Air Canada, a maior linha aérea do Canadá, no dia 9 de junho, depois de um voo entre as cidades de Quebec e Toronto. Tiffani Adams adormeceu durante a viagem e, quando acordou, estava sozinha dentro do avião.

"Acordei por volta da meia-noite, poucas horas depois de o avião aterrar, com muito frio, ainda com o cinto de segurança apertado e na mais completa escuridão", escreveu a mulher nas suas redes sociais.

Tiffani Adams ligou para uma amiga que a conseguisse ajudar a sair daquela situação insólita.

Enquanto a amiga entrava em contacto com a administração do aeroporto Toronto-Pearson, a passageira encontrou uma lanterna no interior do avião que utilizou de imediato para chamar a atenção de um funcionário de bagagens, que acabou por reparar nela e ajudá-la a sair do avião.



A mulher confessou ainda que desde então que não dorme bem. "Tenho tido pesadelos, acordo sempre ansiosa e com medo de estar presa em algum lugar escuro", disse à estação de televisão CTV.

Depois de ser resgatada, a Air Canada ofereceu à mulher canadiana uma viagem de limusina e uma estadia num hotel. No entanto, Tifanni recusou porque queria voltar para casa o mais rápido possível.