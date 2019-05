Mulher apanha marido a violar a filha através de uma câmara oculta

Uma mulher instalou uma câmara oculta na sala de casa e apanhou o marido a violar a filha, de 14 anos, em Valência, Espanha.

A mãe da menor, que já suspeitava dos abusos sexuais praticados pelo marido para com a filha, montou a armadilha em casa.

A mulher apresentou queixa contra o marido e forneceu as imagens da câmara que escondeu na sala, no mesmo dia em que gravou os abusos sexuais sofridos pela filha.

Segundo o jornal Las Provincias, a polícia espanhola, no sábado passado, avançou com a detenção do pai da menor, na sua própria casa.

O homem terá ficado sob custódia da polícia de Valência e é acusado de crime contínuo de agressão sexual.