Homem apanhado a violar a filha de cinco anos disse que a estava "a ensinar"

Um homem foi apanhado pela mulher a violar a filha de cinco anos. Passados mais de 40 anos a vítima, hoje com 51 anos, decidiu revelar os abusos de que foi alvo.O caso remonta às décadas de 70 e 80, altura em que o suspeito terá violado a filha pelo menos 11 vezes na casa onde a família vivia, em Brisbane, na Austrália.Quando apanhado pela mãe da menina o homem terá alegado que estava apenas a "ensiná-la" e que a criança era melhor sexualmente do que a mulher.O caso seguiu para tribunal em 2016. Perante o juiz, a vítima revelou que sofreu de abusos sexuais entre os cinco e os 15 anos, sendo que a primeira vez que foi violada foi quando a mãe estava internada no hospital após dar à luz.Em tribunal descreveu os abusos como "dolorosos e humilhantes" afirmando que lhe causaram problemas de "ansiedade e pesadelos". Conta que não denunciou o pai por medo que este cumprisse as ameaças que lhe fez e matasse a sua mãe.O agressor foi condenado a uma pena de prisão e obrigado a pagar uma indemnização de cerca de 600 mil euros à vítima.