Adolescente violada desde os sete anos por seis tios durante uma década

Cinco dos tios já foram detidos, o último encontra-se em fuga.

12:45

Uma adolescente, atualmente com 17 anos, foi violada durante certa de 10 anos por seis tios paternos. Os abusos sexuais começaram quando a jovem tinha apenas sete anos, pouco tempo depois da morte do pai.

A jovem morava com a mãe no Ceára, Brasil, e os tios viviam numa habitação perto da casa da vítima. De acordo com Kamila Brito, funcionária da Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, os abusos ocorriam quando os violadores sabiam que a criança estava sozinha em casa.



Esta sexta-feira, um dos tios da vítima, atualmente com 84 anos, já confessou em tribunal os abusos que cometeu sobre a adolescente e ainda revelou ter violado mais duas sobrinhas.



De acordo com o portal de noticias G1, a mãe da vítima sabia dos abusos sexuais desde 2016, mas não fez queixa às autoridades por medo. "Acredito que todos sabiam, mas não denunciaram o caso por medo, eram todos parentes. A mãe estava muito receosa, com medo de represálias porque moravam muito próximos. É uma localidade muito pequena, inclusive os tios são casados com irmãs da mãe da vítima", revelou Kamila Brito.

As autoridades locais revelaram que a denúncia foi feita, anonimamente, pela jovem, no final do ano de 2018. Segundo reporta o G1, até ao momento cinco dos acusados já foram detidos, mas um dos tios encontra-se em fuga.

A vítima vai receber apoio psicológico.