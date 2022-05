Mulher casa com colega de trabalho violador após engravidar

Amanda Walker, de 24 anos, foi violada pelo seu colega de trabalho, Mihai Saveescu, e manipulada para casar com ele.



Tudo aconteceu no Reino Unido, em 2018. O abuso não parou e o marido atacou Amanda várias vezes ao longo do casamento.

Walker, testemunha de Jeová, perdeu a virgindade aquando da violação por parte do colega, de 38 anos, do qual engravidou. Em pânico, decidiu casar com o agressor.

Depois de nascer a filha, Charlotte, Amanda ganhou finalmente coragem para denunciar o caso à polícia. Segundo o jornal Daily Mail, as agressões e os abusos ocorreram durante a gravidez, no dia do casamento e até enquanto a filha dormia.

Após a denúncia do caso às autoridades, Saveescu foi condenado a 17 de prisão.