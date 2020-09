Mulher com Covid-19 rompe isolamento, vai a festa e provoca surto com 37 casos

Garmisch-Partenkirchen, Alemanha.

Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen.



O pico de infeções obrigou a que a cidade voltasse a sofrer restrições mais apertadas. Também o hotel

Uma mulher, de 26 anos, foi a uma festa após receber ordens de isolamento, depois de apresentar sintomas relacionados com a Covid-19, emA funcionária num hotel onde costumam ficar hospedados soldados americanos e os seus familiares, nos Alpes alemães, apresentou dores de garganta após regressar de uma viagem à Grécia.A americana foi testada e colocada em quarentena de 14 dias mas ignorou a ordem das autoridades de saúde, acabando por ir para uma festa com os amigos na noite seguinte, de acordo com informação avançada pelo Mirror, que cita as autoridades deA mulher terá frequentado diversos espaços noturnos e restaurantes em Garmisch. Na manhã seguinte, soube que tinha testado positivo para a Covid-19.Pelo incumprimento das ordens, a jovem está agora é agora acusada por um surto de pelo menos 37 casos na estação de esqui deEdelweiss Lodge and Resort, onde a mulher trabalhava, está fechado há duas semanas, depois de vários trabalhadores testarem positivo para o vírus. Pelo menos 24 pessoas no Edelweiss Lodge and Resort estão infetadas.