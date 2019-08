Mulher com vaginismo perde a virgindade após quatro anos de casamento

Uma mulher com vaginismo, um distúrbio sexual caracterizado pela contração involuntária dos músculos vaginais, conseguiu consumar o seu casamento após quatro anos de tentativas.



Mary Staud, de 25 anos, tentou perder a virgindade com o marido de 26 anos, James, no dia seguinte ao casamento. No entanto, a experiência não foi bem sucedida uma vez que, de acordo com o casal, a vagina de Mary parecia ter uma "parede de tijolos" no seu interior.







O diagnóstico justificou também o porquê de, quatro anos antes do casamento, Mary não ter extrair um tampão do interior do seu canal vaginal. Após horas de dor, e mediante a toma de comprimidos para relaxar, o tampão foi retirado por médicos no hospital.



Ajudada por um fisioterapeuta, Mary conseguiu finalmente consumar o seu casamento e espera um dia poder ter filhos.