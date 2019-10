Mulher condenada a 20 anos de prisão por ter filho de menor de 11 anos

Uma norte-americana de 28 anos foi condenada a 20 anos de cadeia, na Florida, por abusar sexualmente de um rapaz de 11 anos, de quem teve um filho. Marissa Mowry tinha 22 anos e era ama da vítima quando, no início de 2014, tiveram lugar os abusos.Quando Mowry foi mãe, em outubro desse ano, os pais da vítima, que mantinham com ela uma relação muito próxima, foram visitá-la ao hospital. Nessa altura fotografaram o filho de 11 anos com o bebé ao colo, sem suspeitarem que era ele o pai do recém-nascido.O jovem pai, hoje com 17 anos e a finalizar o Ensino Secundário, esteve em tribunal acompanhado pelo filho que teve com a arguida.Terá sido ele quem, em 2017, relatou o que tinha vivido com a babysitter, levando os pais a apresentarem queixa por abuso sexual. Mowry teve ainda outro filho de um adolescente de que terá abusado, mas, nesse caso, não houve queixa.