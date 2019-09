Mulher condenada a prisão por manter mais de 100 cães dentro de gaiolas na sua casa

Bedlington, na Inglaterra.

Uma mulher de 62 anos foi sentenciadada a uma pena de prisão de 21 dias, por maus tratos a animais, após as autoridades descobrirem que esta guardava mais de 100 cães em casa, amontoados em pequenas gaiolas e com múltiplas fraturas e doenças, emAlguns chegaram até a ter de ser abatidos, tal era a gravidade dos ferimentos.Lynn Stoker foi ainda condenada a pagar uma multa de cerca de 45 mil euros. A mulher, que sofre do síndrome de acumulação compulsiva, foi acusada de crueldade e negligência animal.Tudo começou quando Lynn decidiu fazer criação de cães. Como acabou por não vender as crias, ficou com eles em sua casa, em condições consideradas "desumanas". Em maio de 2018, um mandado de busca à sua habitação fez com que a polícia apreendesse os animais.De acordo com relatórios do tribunal, dois dos animais tinham fraturado o maxilar e apresentavam vários sintomas de doenças. Os animais viviam dentro de gaiola sem acesso a água potável.Os animais, que não tinham tratamento veterinário há vários anos, estavam num "estágio avançado de sofrimento", de acordo com o Tribunal.