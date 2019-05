Mulher dá à luz bebé de oito quilos sem epidural

Nicolina Newcome, de 33 anos, deu à luz um bebé, que já está a ser apelidado de "Hércules", com o dobro do tamanho de um recém-nascido, na passada quarta-feira.

Muitos imaginavam que Nicolina estivesse grávida de gémeos. A mulher deu à luz Tobias sem epidural, um bebé com um peso de sete quilos e 880 gramas, equivalente a 11 semanas de idade.

"Acho que nunca mais vou ajudar a nascer um bebé deste tamanho. É irreal", afirmou Annika Reid, a médica que realizou o parto ao jornal Waicato Times.

"Eu acho que o facto de não termos noção do tamanho dele foi uma bênção de certa forma, porque acho que se tivéssemos sabido, teria havido muita pressão da obstetrícia para se fazer uma cesariana", acrescentou.

O nascimento de Tobias não foi livre de susto. Depois do início do processo de parto, o ombro do bebé "Hercules" ficou preso na pélvis da sua mãe.