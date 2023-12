Mulher morre no jardim em ataque de três cães do vizinho na Grécia

Três cães pastores-alemães fugiram do quintal do dono e atacaram uma mulher grega, que morreu no jardim, disse a polícia, acrescentando que o dono dos cães será esta segunda-feira presente a um procurador.

O ataque ocorreu por volta das 14h00 (12h00 em Lisboa), no domingo, na aldeia de Neochorouda, a cerca de 16 quilómetros a noroeste da cidade de Salónica, a segunda maior da Grécia.

Os cães escaparam por um buraco na vedação do dono e correram cerca de 80 metros até ao jardim da mulher, onde esta estava a trabalhar, acrescentou.