Mulher detida após assaltar bancos para pagar cirurgias plásticas

Facce é uma transgénero que nasceu no corpo de um homem.

Uma mulher foi detida, na passada sexta-feira, no Estado do Texas, EUA, por assaltar vários bancos para pagar as próprias cirurgias plásticas.



Segundo o The Telegraph, a assaltante foi detida pelas autoridades no Aeroporto Internacional George Bush, em Houston, EUA, quando voltava do México após ter realizado várias cirurgias.



Facce é uma mulher transgénero que nasceu no corpo de Jimmy Maurice Lewis II.



A mulher "Iconic Facce" (face icónica), nome pela qual é conhecida, foi acusada de ter roubado um banco no Mississippi no mês passado. Além disso, de acordo com o jornal, Facce também assaltou vários bancos nos estados norte-americanos do Alabama, Texas, Geórgia e Tennessee.



As autoridades chegaram à mulher porque as testemunhas descreveram o suspeito do assalto como sendo alguém que tinha sido recentemente submetido a uma cirurgia plástica devido aos lábios inchados.