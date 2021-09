Mulher detida no aeroporto de Maputo com 1,2 quilos de cocaína numa peruca

Uma mulher moçambicana de 27 anos oriunda do Brasil foi detida esta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Maputo com 1,2 quilos de cocaína dissimulada na peruca que envergava, anunciaram as autoridades.

A droga foi detetada à chegada à capital moçambicana numa operação conjunta do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), Direção-Geral de Alfândegas e polícia.

"As forças no aeroporto têm desencadeado esforços no sentido de estancar este crime" de tráfico de droga, referiu Hilário Lole, porta-voz do Sernic, após a detenção, a segunda do género a ocorrer esta semana.

Na segunda-feira, também no aeroporto da capital moçambicana, foram apreendidos 4,2 quilos de cocaína e detido um homem de 33 anos proveniente do Brasil que a transportava.

Na altura, pequenos embrulhos dissimulados como rebuçados chamaram a atenção dos elementos das alfândegas moçambicanas durante o rastreio de bagagens.

Moçambique está referenciado sobretudo como zona de passagem de heroína oriunda da Ásia com destino à Europa e Estados Unidos e que tem dado origem às maiores apreensões anunciadas pelas autoridades.

Mas outras quantidades de cocaína foram intercetadas no país já este ano.

Em abril, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique apreendeu 25 quilos de cocaína escondidos na casa de um empresário na cidade de Pemba, em Cabo Delgado.

O mesmo órgão policial de investigação anunciou em janeiro a detenção, em Maputo, de um homem suspeito do tráfico de oito quilos de cocaína.