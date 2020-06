Mulher espancada pelo noivo após convidar mãe para passar férias com eles

Manchester, agarrou Pallagi pelo pescoço, dando-lhe um murro de seguida, perante os seus futuros sogros e a filha de Chloe, de seis anos.



A publicação avança que a mulher ficou com hematomas no rosto, pescoço e peito. Depois do episódio, terminou o relacionamento.

Um homem, com cinco filhos, espancou e estrangulou a sua companheira, de quem estava noivo, após esta ter convidado a mãe para se juntar à família numas férias que iam passar numa caravana.Segundo avança o Daily Mail, Patrick Heaney, de 37 anos, queria passar momentos românticos com Chloe Pallagi, a sua noiva. No entanto, o homem foi surpreendido quando a mulher convidou a mãe e outros familiares para se juntarem a eles.Com agressividade, durante uma festa na caravana, Heaney, de