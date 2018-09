Mulher faz-se passar por esposa de bombeiro para receber doações

Ashley Bemis inventou que o marido estaria a combater as chamas nos incêndios da Califórnia.

17:41

Uma mulher norte-americana, de 28 anos, terá feito passar-se por esposa de um bombeiro que supostamente estaria a combater os incêndios na Califórnia. A mentira surgiu para que Ashley Bemis pudesse usufruir de doações monetárias e mantimentos.

A mulher fazia publicações no Facebook onde apelava a doações de todo o tipo, dizendo que seriam entregues à corporação do marido, que afinal não existia. "Recebi hoje uma mensagem do Shane [o suposto marido] a dizer que aquilo parece um autêntico inferno lá [na Califórnia]", escrevia Ashley nas redes sociais.

De acordo com a imprensa internacional, a burlona terá recebido cobertores, comida, colchões de ar e donativos superiores a 12 mil euros. Sabe-se ainda que algumas das doações terão sido vendidas pela mulher.

A burla foi descoberta quando um bombeiro desconfiou da história e procurou o marido de Ashley, chegando à conclusão que ele não existia.

Após a descoberta, a casa da mulher terá sido visitada pelas autoridades que confiscaram os donativos. Até à data, Ashley não terá sido detida nem acusada de qualquer crime.