Mulher troca esperma do marido pelo do amante durante tratamento de fertilização

Yana Anokhina enganou o marido ao trocar o esperma dele pelo esperma do amante de longa data, no processo de fertilização "in vitro". Maxim Anokhina, o marido, sentiu-se enganado ao pensar que o bebé era o seu filho biológico durante anos, em Moscovo, na Rússia.

A mulher de 38 anos conseguiu que a clínica médica de fertilidade a ajudasse a trocar o esperma de Maxim pelo do amante. Yana só contou a verdade depois de se separar do marido, anos depois do nascimento do bebé.

Maxim processou o Centro Médico Kulakov e foi indemnizado em quase quatro mil euros por danos morais e financeiros. "Eu confiei na minha esposa. Eu fiquei angustiado e mal pude acreditar quando descobri", confessa o homem enganado, citado pelo Mirror.

Maxim tem agora um filho biológico com outra mulher, sem utilização de tratamentos de fertilização. "Eu queria tornar este caso público para que não haja mais homens burlados como eu, nem maridos enganados no futuro", garante Maxim.