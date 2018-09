Mulher sofre com dores de parto todos os meses mas não consegue engravidar

Chloe Leggett sofre de endometriose.

Chloe Leggett, de 27 anos, sonha em ter filhos com o noivo Shane, mas dores incapacitantes causadas pela doença de que sofre não a deixam engravidar.A jovem sofre de endometriose, uma doença que lhe provoca dores incapacitantes como se estivesse em trabalho de parto.A jovem afirma que as dores de três dias são tão fortes que acaba por se queimar frequentemente ao usar uma botija de água quente na barriga para aliviar as dores.A doença já fez com que perdesse vários trabalhos. Chloe sofre de uma condição em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora dele, como nos ovários ou trompas de falópio. A condição pode causar dor intensa, normalmente pior durante a menstruação.

"Fico tão triste, tão solitária e chateada com essa condição", disse em entrevista ao jornal Mirror.



Chloe afirma que muitas vezes põe em causa a própria vida devido à intensidade das dores. Atualmente, a jovem enfrenta uma decisão difícil de tomar. Para controlar as dores tem duas opções: ou toma contracetivos ou histerectomia. Ambas as opções tornam muito difícil as hipóteses de engravidar.