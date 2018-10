Mulher judia cancela casamento após saber que noivo é sobrinho de Hitler

Informação é avançada por Alexander Stuart-Houston, um dos sobrinhos-netos do ditador nazi.

Alexander, Brian e Louis Stuart-Houston são os últimos sobrinhos-netos vivos do tirano nazi Adolf Hitler e tentaram esconder o seu paradeiro ao longo de toda a vida.

Alexander, psicoterapeuta aposentado, atualmente com 68 anos e cujo o nome do meio é Adolf, é o mais velho dos três irmãos e, numa entrevista ao jornal alemão Bild, avançou que os irmãos tentaram manter-se solteiros ao longo de toda a vida, por forma a terminar definitivamente com a descendência de Hitler, segundo avança agora o Daily Mail.

Numa entrevista dada em casa, em Patchogue, Nova Iorque, Alexander revelou no entanto que um dos seus irmãos tentou casar com a namorada judia, mas que esta acabou por cancelar o noivado quando descobriu o paradeiro da família do companheiro.

O pai dos irmãos, William Patrick Hitler, era sobrinho direto de Adolf Hitler.



Relativamente a Donald Trump e ao atual sistema político dos Estados Unidos da América, Alexander explicou também o seu ponto de vista.



"Há coisas que o Trump diz que estão corretas (…) é a maneira como diz que me incomoda. Não gosto de mentirosos", avançou ao jornal Bild.