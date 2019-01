Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher mais gorda da Indonésia vai necessitar de uma empilhadora para ser transportada

Titi Wati, de 37 anos, passa os dias deitada sobre o estômago sem se conseguir movimentar.

17:43

Titi Wati, de 37 anos, é considerada a mulher mais gorda da Indonésia. "Nem sempre fui assim. Eu era magra e tinha o cabelo comprido", revela a mulher que agora deverá precisar de uma empilhadora para sair de casa e ser transportada para o hospital.



A mulher, que também é mãe, passa os dias deitada sobre o seu estômago sem se conseguir movimentar.



A filha, Herlina de 19 anos, cuida da mãe e está numa constante luta com o governo para conseguir ajuda para a progenitora.



Titi começou a ganhar peso em 2013, com 29 anos, e até então não tem parado. "Espero que o meu estado de saúde chame a atenção do governo", revela a mulher que pesa cerca de 350 quilogramas.



O desafio, revela um médico de uma clínica na Indonésia, é transportar a mulher para o hospital. Uma empilhadora pode ser a única solução para conseguir levar Titi ao médico.