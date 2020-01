Mulher morre ao ser forçada por assaltantes a saltar de autocarro em movimento no Rio de Janeiro

Uma passageira de 60 anos morreu na noite desta sexta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro, ao ser forçada por ladrões armados a pular de um autocarro em movimento durante um assalto. Outras quatro passageiras também foram obrigadas a pular do transporte ainda em andamento e sofreram traumatismos cranianos e fraturas de membros.

O assalto aconteceu quando o autocarro lotado, que fazia a linha 298, entre os bairros de Acari e Castelo, passava na Rua Moacir de Almeida, em Pilares, bairro na zona norte da capital fluminense. Empunhando armas de fogo, os criminosos anunciaram o assalto quando o veículo passava perto do Morro do Urubu por volta das 19 horas locais, 22 horas de sexta-feira em Lisboa.

Por pura maldade, os criminosos, que tinham ordenado ao motorista que mantivesse o autocarro em velocidade, obrigaram as cinco passageiras a pular. Tânia da Conceição Mota, que era costureira na Escola de Samba Unidos da Tijuca e regressava a casa após mais um exaustivo dia de trabalho, bateu com a cabeça na beirada do passeio e sofreu um forte traumatismo craniano.

Ela e as outras quatro passageiras forçadas a pular foram levadas para o Hospital Salgado Filho, mas Tânia não resistiu e morreu. As outras quatro vítimas sofreram traumatismos cranianos mais leves e fraturas de membros, mas na manhã deste sábado estavam livres de perigo.

Os assaltantes fugiram pouco depois após roubarem o dinheiro e os pertences dos outros passageiros. A polícia tenta identificá-los através das imagens eventualmente captadas por câmaras de videovigilância da rua e de imóveis da região.