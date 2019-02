Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após comer cogumelos em restaurante com estrela Michelin em Valência

Outros 14 clientes do estabelecimento 'RiFF', em Espanha, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar.

19:05

Uma mulher de 46 anos morreu após uma refeição num restaurante com estrela Michelin, RiFF, em Valência, Espanha, segundo avança o El País.



De acordo com a mesma fonte, outros 14 clientes do mesmo estabelecimento, aberto desde 2001, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar.



Ao que tudo indica, na origem da morte estará um prato de arroz de cogumelos confecionado no restaurante, no qual cada prato tem um custo de 85 euros por pessoa.



A mulher havia almoçado no restaurante no sábado, mas morreu apenas no domingo, com o marido e o filho, de 12 anos a apresentarem também sintomas de intoxicação. Deram entrada no hospital, mas resistiram.



O caso foi entregue às autoridades espanholas, que estão a investigar.