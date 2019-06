Mulher que acusa Neymar de violação perde telemóvel com provas

Cosme Araújo até à esquadra onde prestou depoimentos. Segundo Cosme, Najila já não terá o telemóvel na sua posse. Tê-lo-à perdido ou no carro do seu anterior advogado ou na casa onde esteve após o primeiro depoimento, segundo avança o jornal brasileiro Globo.



O advogado afirma que Najila bateu em Neymar em resposta à agressão e violação que terá, alegadamente, sofrido no dia anterior no encontro num quarto de hotel em Paris.



Cosme Araújo é o quarto advogado de Najila. É a primeira vez que este esteve na esquadra e se apresentou à delegada Juliana Lopes Bussacos.





Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar violação e agressão, esteve esta terça-feira em São Paulo, Brasil, para prestar novo depoimento sobre as acusações que faz ao futebolista brasileiro.A Justiça brasileira tinha determinado que a modelo teria de entregar o telemóvel que tinha as provas de que Neymar a agrediu, no entanto, a modelo não entregou o aparelho.A modelo foi acompanhada pelo advogado - o quarto -