"Apareciam à frente do quiosque, como quem não quer a coisa, e quando havia hambúrgueres a mais a nossa gerente dava-nos autorização para cedê-los. Um deles era o Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Era assim que acontecia quase todas as noites da semana", diz à rádio.

Chama-se Paula Leça e, segundo a Renascença, é uma das empregadas do McDonald's de Lisboa que há cerca de vinte anos, quando Cristiano Ronaldo estava nas camadas jovens do Sporting, ofereciam hambúrgueres ao jogador. O avançado da Juventus deu uma entrevista esta semana a dizer que quer retribuir o gesto. Falou numa gerente chamada Edna e algumas colegas. Paula Leça será uma dessas colegas. De Edna, diz que perdeu o rasto.Entretanto a McDonald's enviou àa seguinte nota: "Foi com enorme alegria que tomámos conhecimento que a McDonald’s faz parte das boas memórias do Cristiano Ronaldo e estamos em contacto com a equipa do jogador para ajudar a concretizar este seu desejo."