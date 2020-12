Mulher sofre alucinações durante meses após consumir sushi com cinco dias

Uma mulher sofreu com alucionações, insónia e incontinência ao longo de meses devido a uma ténia no estômago.De acordo com o jornal britânico Mirror, ao que tudo indica, a mulher identificada como JC terá consumido sushi que tinha mais de cinco dias de uma estação de serviço o que fez com que vivesse durante nove meses com uma ténia no estômago.Tudo começou quando JC, de 34 anos, chegou tarde a casa vinda do trabalho. Nesse dia apercebeu-se que não tinha comido nada naquele dia e decidiu comer sushi que tinha comprado numa estação de serviço... cinco dias antes.Apesar de sentir um sabor diferente, JC ingeriu na mesma o sushi com molho de soja, disfarçando-lhe o sabor.Seguiram-se meses de incontinência, insónias, ansiedade, alucinações de vermes a subir pelas paredes e por baixo da pele, dores de estômago e mau estar.Depois de muitas idas ao hospital, exames, análises ao sangue e meses de sofrimento, os médicos descobriram milhares de ovos de ténia nas fezes de JC.A mulher tinha uma ténia de grande dimensão a viver no seu estômago causando a a falência das células e nervos de JC.A mulher foi tratada com praziquantel, um anti-helmíntico antiparasitário, e já recuperou.