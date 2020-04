Mulher tosse para cima de polícias durante detenção em plena pandemia no Reino Unido

Uma mulher, de 39 anos, foi condenada a mais quatro meses de prisão depois de ter sido agressiva com os polícias e ter tossido para cima destes em plena pandemia de coronavírus.



O caso aconteceu na Northumbria, entre o norte de Inglaterra e o sudeste da Escócia, no início deste mês.







"A polícia localizou Merrifield nas proximidades, que estava a segurar dois tijolos na mão. Quando revistada por policiais, o suspeita não possuía uma faca", pode ler-se no comunicado na página das autoridades.



Ao colocar a agressora no carro patrulha da polícias, Merrifield acabou por tossir para cima de um dos agentes.



Absolutely appalling



A top cop has condemned the behaviour of a woman who intentionally coughed at officers as she was being arrested.



Charlene Merrifield, 39, now begins a spell behind bars after the incident in #Hebburn. Video below pic.twitter.com/2k1EOUgEpX