Mulher veste vacas da quinta com camisolas de Natal

A produtora de lacticínios e fã do Natal, Becky Houzé, decidiu presentear as vacas da sua quinta em St. Saviou, Jersey, Inglaterra com camisolas de Natal.

Carol, Holly, Mary, Noelle e Mariah Dairy foram as sortudas que ganharam um novo visual com camisolas alusivas à época do ano.

Becky não é a primeira habitante da ilha a aderir à loucura das camisolas alusivas a esta época do ano. Jersey já foi conhecida pela produção industrial de camisolas de lã.

A vaca Jersey, originária da ilha com o mesmo nome, e pode ser também encontrada na Índia, na América do Sul, EUA, Austrália e Nova Zelândia.