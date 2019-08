Mulheres sauditas autorizadas a viajar para o fora do país sem autorização prévia

As mulheres sauditas vão ser autorizadas a obter um passaporte e a viajar para o estrangeiro sem precisarem de obter a autorização prévia de um tutor do sexo masculino, anunciou o Governo de Riade na quinta-feira."Um passaporte vai ser entregue a qualquer nacional saudita que o peça", indicou o diário governamental Umm Al Qura, citando uma decisão do executivo.Segundo o diário Okaz e outros meios que citavam as autoridades, esta nova regra vai ser aplicada às mulheres com uma idade mínima de 21 anos.Até agora, as mulheres na Arábia Saudita tinham de obter a autorização de um dos seus tutores – marido, pai ou outro parente do sexo masculino – para se casar, renovar o passaporte ou sair do país.Este sistema que trata as sauditas como menores durante toda a sua vida tem sido denunciado, desde há décadas, pelas organizações de defesa dos direitos das mulheres.A decisão de autorizar as sauditas a viajar livremente para o estrangeiro é a decisão mais recente de liberalização promovida pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, também conhecido por MBS, que controla os destinos do reino ultraconservador.A mais emblemática das reformas foi a que permitiu às mulheres conduzir uma viatura a partir de junho de 2018.As mulheres também foram autorizadas recentemente a assistir a encontros de futebol e a aceder a empregos até então estritamente reservados a homens.Se estas medidas têm transformado a vida de numerosas sauditas, por outro lado, têm sido consideradas insuficientes por vários críticos, que sublinham que o sistema de tutoria, devido ao qual os homens têm praticamente todos os poderes sobre os seus familiares do sexo feminino, ainda está longe de ser abolido.