Mulheres têm mais 32% de probabilidade de morrer ao serem operadas por um homem, revela estudo

As mulheres têm 15% mais probabilidades de ter um mau desfecho e 32% mais chances de morrer quando um homem, em vez de uma mulher, realiza a operação. O estudo contou com a participação de 1,3 milhões de pacientes e envolveu quase 3 mil cirurgiões.

As mulheres que são operadas por um cirurgião têm mais probabilidades de morrer ou ter complicações no procedimento do que quando é uma mulher a realizar a cirurgia, revela um estudo publicado na revista médica JAMA Surgery.

"Os resultados são preocupantes porque não deve haver diferença nos resultados dos pacientes, independentemente do sexo do cirurgião. Num nível macro, os resultados são preocupantes", acrescenta. "Quando uma cirurgiã opera, os resultados dos pacientes geralmente são melhores, principalmente para as mulheres, mesmo após o ajuste para diferenças no estado crónico de saúde, idade e outros fatores.

As descobertas geraram um debate sobre o fato de a área de cirurgia no Reino Unido continuar a ser dominada por homens e que "preconceitos sexuais implícitos" entre os cirurgiões podem ajudar a explicar por que é que as mulheres correm tanto risco quando fazem uma operação.