Mulheres vão poder nadar sem sutiã nas piscinas públicas de Berlim

Mulheres e homens vão ser, em breve, autorizados a frequentar as piscinas públicas de Berlim em topless, afirmou na quinta-feira o governo alemão.As novas regras de banho seguiram-se a uma queixa de discriminação apresentada por uma mulher que não foi autorizada a fazer topless numa piscina da capital da Alemanha, avança o The Washington Post.A mulher recorreu ao Senado de Berlim para a Justiça, Diversidade e Anti-discriminação e exigiu que as mulheres, tal como os homens, pudessem nadar sem sutiã.O Berliner Bäderbetriebe, responsável pela administração das piscinas públicas de Berlim, decidiu permitir que homens, mulheres e pessoas não-binárias nadem em tronco nu.Ainda não se sabe quando vão começar a ser aplicadas as novas regras.