Namorada de Bourdain diz que chef tinha "obsessão" com o suicídio

Asia Argento publicou artigo com lista das 19 vezes em que o namorado mencionou o assunto publicamente.

I never knew about this obsession of his. He never told me. Heart wrenching read: https://t.co/oqQsj4lxz9 — Asia Argento (@AsiaArgento) 16 de julho de 2018

pela culpa, pelo medo, pela vergonha e pelo arrependimento"

Após a trágica morte de Anthony Bourdain , várias têm sido as notícias a indicar que as tendências suicidas do chef não eram algo recente.Asia Argento, namorada do chef, usou o Twitter para confessar que desconhecia que Bourdain tinha uma obsessão com suicídio após publicar um artigo sobre as 19 vezes que o namorado referiu o assunto publicamente."Nunca soube dessa obsessão dele. Ele nunca me contou", escreveu a atriz italiana, de 42 anos.O artigo foi publicado em julho e relata, com citações do próprio chef, todos os momentos em que revela tendências suicidas.A primeira vez que Bourdain falou publicamente em suicídio foi em 2000, no seu livro de memórias, onde diz que estava "completamente deprimido" e era assombrado "Anthony Bourdain lutava há vários anos contra uma depressão. Em junho decidiu pôr fim à sua vida, enforcando-se num quarto de hotel em França.