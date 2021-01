Nancy Pelosi diz que democratas vão avançar com impeachment de Trump

Nancy Pelosi afirmou este domingo que os democratas vão prosseguir com a legislação para o 'impeachment' do presidente Donald Trump, chamando-o de ser uma ameaça à democracia e à Constituição após o ataque violento ao Capitólio.A presidente da Câmara dos Representantes fez o anúncio numa carta enviada aos colegas onde afirma que a Câmara agirá com solenidade, mas com urgência para que Trump deixe o cargo antes de 20 de janeiro."Ao proteger nossa Constituição e nossa Democracia, agiremos com urgência, porque este presidente representa uma ameaça iminente para ambos", afirmou Pelosi.

Pelosi escreveu que vai ser pedido ao Vice-presidente, Mike Pence, que seja "ativada a 25.ª emenda [da Constituição] para declarar o Presidente incapaz de executar os deveres do seu cargo".

Caso isto não aconteça, será então "levada à discussão legislação de destituição".