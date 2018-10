"Deus não existe", diz Stephen Hawking em livro póstumo

Físico diz ainda acreditar que existem extraterrestres e que não se pode descartar a possibilidade de viajar no tempo.

tudo pode ser explicado de outra maneira, pelas leis da natureza".



"Durante séculos, acreditava-se que pessoas com deficiência como eu estavam a viver sob uma maldição que foi infligida por Deus", afirma o cosmólogo que sofria de esclerose lateral amiotrófica.



Nesse mesmo livro, "Breves respostas para grandes questões", o cientista diz acreditar na vida alienígena, que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana e que não se pode descartar a possibilidade de no futuro, viajarmos no tempo.





"Existem formas de vida inteligente por aí", pode ler-se na obra de Hawking.



"Viajar no tempo não pode ser descartado de acordo com o nosso entendimento atual", diz ele. O cientista também prevê que "dentro dos próximos cem anos, poderemos viajar para qualquer parte do Sistema Solar".





Hawking é considerado um dos cientistas mais brilhantes de sua geração. M orreu em março, aos 76 anos, quando ainda escrevia o seu livro.



A família concluiu a obra que será agora publicada.





"Não existe Deus". Esta é a conclusão de Stephen Hawking no seu livro póstumo que será publicado esta terça-feira.O físico respondeu a uma série de questões que lhe eram feitas e muitas delas são polémicas. Hawking acredita que não existe um "Deus" que controle o universo e explica que prefere acreditar que "