Narcotraficante 'El Chapo' considerado culpado em julgamento nos EUA

A decisão foi tomada ao sexto dia de deliberações. Jurados decidiram acerca de dez acusações separadas.

12.02.19

O júri presente no julgamento do traficante de droga Joaquín "El Chapo" Guzman já chegou a um veredicto. A decisão foi anunciada ao sexto dia de deliberações e El Chapo foi dado como culpado, avança a Reuters."El Chapo" está a ser julgado num tribunal federal em Brooklyn. As testemunhas foram ouvidas ao longo de quase três meses e os jurados terão que decidir sobre dez acusações separadas.

Além das provas recolhidas, os procuradores contam com o testemunho de 14 antigos colaboradores de "El Chapo", que abordaram a forma como o traficante usava a violência contra os inimigos do seu cartel, que terá feito entrar 200 toneladas de droga nos Estados Unidos ao longo de duas décadas.

O julgamento de Joaquin " El Chapo" Guzman, um dos narcotraficantes mais conhecidos do México e antigo líder do cartel de Sinaloa, arrancou a 13 de Novembro e deverá durar mais algumas semanas.

A defesa de "El Chapo" alega que quem agora o denuncia o está a usar como bode expiatório dos seus próprios crimes.

"Chupa-chupa", um antigo barão da droga da Colômbia, testemunhou em tribunal contra El Chapo no tribunal federal de Brooklyn. Juan Carlos Ramirez Abadia, o detentor da alcunha, contou ao júri ter usado o cartel de Sinaloa, liderado por Joaquin "El Chapo" Guzman, para mover mais de 440 toneladas de droga.