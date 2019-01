Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'El Chapo' pagou milhões a ex-Presidente do México

Testemunha revela subornos a Enrique Peña Nieto.

Por Ricardo Ramos | 09:03

O antigo braço-direito do narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán testemunhou esta quarta-feira em tribunal, em Nova Iorque, que o antigo chefe do cartel de Sinaloa pagou um suborno de 100 milhões de dólares (87,7 milhões de euros) ao ex-presidente mexicano Enrique Peña Nieto.



Alex Cifuentes, que depôs no julgamento de ‘El Chapo’ no âmbito de um acordo com a Justiça norte-americana, disse em tribunal que foi Peña Nieto quem pediu o alegado suborno pouco depois de ter sido eleito, em 2012.



O antigo presidente terá pedido 250 milhões, mas acabou por receber apenas 100 milhões. Em troca, Peña Nieto terá feito chegar uma mensagem a ‘El Chapo’ assegurando que "já não precisava de viver escondido".



As alegações já não são novas, mas é a primeira vez que são feitas em tribunal. Peña Nieto já negou várias vezes ter recebido qualquer suborno do narcotraficante.