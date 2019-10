NASA revela novo fato espacial para a próxima viagem à Lua

A NASA revelou esta terça-feira dois protótipos de fatos espaciais para serem utilizados nas próximas missões lunares. O objetivo é fornecer mobilidade adicional aos astronautas ao facilitar os seus movimentos para que consigam dobrar-se e deslocar-se mais facilmente.

A agência espacial norte-americana teve como principal foco melhorar o conforto tendo por isso alterado a flexibilidade junto às articulações das ancas e joelhos. As solas das botas também sofreram modificações e agora servem como botas de escalada e permanecem flexíveis como o resto do traje.

À medida que a NASA tenta cumprir o objetivo de realizar uma missão lunar em 2024, a agência necessita que os astronautas tenham a capacidade tecnológica de pisar a superfície com segurança.



Um dos fatos, conhecido como Orion Crew Survival System, será utilizado durante o lançamento e a reentrada a bordo da nave. O outro, conhecido por xEMU será utilizado durante as "excursões" e, posteriormente, em Marte.

"Estamos a trabalhar há muito tempo para construir roupas espaciais que farão o trabalho na Lua e em Marte", afirmou Amy Ross, engenheira de roupas espaciais do Johnson Space Center na Nasa, em Houston, segundo o The New York Times.

A missão estava inicialmente planeada para 2028, no entanto, o presidente Donald Trump pediu à NASA para acelerar o processo de preparação. A viagem está agendada para 2024, sendo que a última missão tripulada à lua aconteceu em 1972.