O navio com migrantes que naufragou na madrugada de quarta-feira ao largo da Grécia transportava centenas de pessoas no porão, na sua maioria mulheres e crianças, revelaram alguns sobreviventes. As buscas prosseguem, mas as autoridades dizem que é quase impossível encontrar mais alguém com vida. Até esta quinta-feira estavam confirmados 78 mortos, 104 sobreviventes e centenas de desaparecidos naquela que poderá ser uma das maiores tragédias no Mediterrâneo.









Ver comentários