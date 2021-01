Netflix em guerra contra sites pornográficos por causa de cenas de sexo em 'Bridgerton'

A Netflix está em "guerra" contra vários sites pornográficos que têm no se catálogo de vídeos as cenas eróticas de Bridgerton, série que estreou no Dia de Natal e que já uma das mais vistas da plataforma de streaming, com mais de 63 milhões de visualizações (em contas distintas) em todo o mundo.Ao jornal britânico The Sun, uma fonte da Netflix terá dito: "As cenas de sexo de Bridgerton a aparecerem ao lado de algum do material mais obsceno que a Internet tem para oferecer gerou algum horror e raiva". "Cenas ‘picantes’ de época têm contribuído para o sucesso [da série], mas este é um drama de prestígio baseado em livros ‘bestsellers’. Vender estas cenas como pura obscenidade está fora dos limites daquilo que é aceitável", acrescentou a mesma fonte.A mesma publicação refere ainda que a atriz Phoebe Dynevor, que interpreta Daphne na série, também se mostrou bastante incomodada com a situação, lembrando que aquilo que estes sites de conteúdo para adultos estão a fazer é uma exploração do seu trabalho.