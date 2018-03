Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nicolas Sarkozy detido em França por causa de financiamento de campanha

Antigo presidente gaulês é suspeito de irregularidades nas presidenciais de 2007.

07:50

O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido esta terça-feira para ser interrogado pela polícia no âmbito de uma investigação sobre o financiamento da sua campanha eleitoral em 2007.



O jornal Le Monde avança que o político está detido em Nanterre, onde vai ser interrogado pela Polícia Judiciária francesa.



O Le Monde revela que as suspeitas terão a ver com o suposto financiamento da campanha que levou Sarkozy à presidência de França com dinheiro da Líbia, ao tempo governada pelo ditador Mouammar Kadhafi.



O caso está a ser investigado há vários anos. Em 2012, o site Mediapart publicou documentos que revelavam a suposta ligação à Líbia. Mais recentemente, em novembro de 2016, o intermediário Líbio Ziad Takieddine afirmou ter levado 5 milhões de euros, em dinheiro vivo, da Líbia para França, que entregou a Claude Guéant, à época ministro do Interior de Sarkozy. A informação seria depois corroborada por fontes líbias.



Outros antigos membros do governo e aparelho militar de Khadafi - morto em 2011 durante a revolta militar que levou à sua deposição - confirmam que houve pagamentos avultados a Sarkozy, que sempre negou estas informações.





(em atualização)