Noiva cola cinzas do pai nas unhas para que ele a possa acompanhar no altar

Stoke-on-Trent, em Inglaterra, determinou que o seu pai Mick Barber teria de estar presente de alguma forma no dia mais importante da sua vida: o seu casamento.



No entanto, este não poderia estar fisicamente presente pois morreu em abril vítima de um cancro. Charlotte não aceitou que isso a impedisse de ter Mick presente, por isso decidiu que as cinzas de Mick fariam parte das unhas de acrílico no dia do seu casamento, a 30 de agosto deste ano, tal como conta o jornal britânico Mirror.



A sugestão partiu da prima, Kirsty, que também lhe concretizou o sonho ao colocar as cinzas no acrílico das suas unhas.



"Ao ter as cinzas presas nas minhas unhas, parecia que ele estava a segurar a minha mão, eu sabia que não era o mesmo que ele realmente estar lá, mas era o mais próximo possível", explicou Charlotte à comunicação social.



E após o casamento? A mulher decidiu retirar as unhas e emoldurá-las "com cristais decorativos ao redor da moldura" na sua casa.



Charlotte garante que o pai era a pessoa mais importante da sua vida e esta foi uma forma de o homenagear.