Noiva sussurra segredo embaraçoso no altar mas esquece-se que o microfone está ligado

O programa do apresentador Jimmy Fallon pedia que os casais partilhassem no Twitter os momentos mais embaraçosos do seu casamento. Um casal dos Estados Unidos assim o fez e o vídeo rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais.



A noiva aproximou-se do altar e, posteriormente, do homem com quem iria casar dali a minutos. O noivo, emocionado, sussura ao ouvido da mulher com um sorriso no rosto: "estás incrível".



A mulher responde desta forma: "acabei de defecar antes de subir ao altar". A noiva referia-se ao seu fluxo intestinal, no entanto, não sabia que o operador de câmara contratado para gravar o casamento estava a ouvir tudo através do microfone do noivo.



"O que se passa contigo?", responde o noivo incrédulo alertando-a para a presença do microfone. Quando se apercebeu, a noiva riu-se envergonhada.









