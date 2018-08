Noivo abandona casamento para salvar jovem em aflição no mar

Cerimónia decorria na praia de Shell, no estado de Alabama, Estados Unidos.

Zac Edwards, de 37 anos, posava para as fotos de casamento com a recente esposa Cindy Edwards, quando avistou um jovem a afogar-se na praia de Shell, em Alabama, Estados Unidos. O nadador salvador, num ato heroico, parou de imediato as fotos e mergulhou no mar e conseguiu resgatar a vítima de 18 anos, esta sexta-feira.

Devido à sua profissão, Zac sentiu-se na obrigação de salvar o homem que se encontrava em dificuldades no meio das fortes correntes marítimas, num dia em que a praia estava com bandeira vermelha.



Depois de Zac chegar até ao jovem, ambos foram resgatados por uma mota de água dos socorristas presentes na praia.

O noivo chegou à festa de casamento encharcado e cheio de areia.

"Eu tirei a camisa, mas já não tive tempo para tirar as calças", disse Zac. "A corrente estava mesmo muito forte, até eu estava a entrar em pânico porque tornava-se difícil nadar com calças", acrescentou o noivo.

Cindy, namorada de Zac há um ano, admitiu ter entrado em pânico quando viu o marido no mar.