Nova derrocada nos silos de cereais em Beirut é a terceira em apenas um mês

#BREAKING: Additional damaged grain silos at Beirut port toppled this morning, the third such collapse in a month. #BreakingNews pic.twitter.com/tcZVHjQcma — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 23, 2022

A secção norte dos silos de cereais do porto de Beirute, danificados há dois anos devido a uma explosão, voltou a desmoronar-se esta terça-feira, após avisos de que a estrutura estava demasiado inclinada para se manter de pé.O acidente causou uma nuvem de pó cinzenta sobre a orla marítima, informou a estação de televisão LBCI, segundo a Reuters.A enorme explosão no porto de Brieute a 4 de Agosto de 2020 matou mais de 220 pessoas e danificou a secção norte dos silos de cereais, que têm vindo a desmoronar com o tempo.Recentemente, um incêndio consumiu parte dos silos de cereais, o que, segundo as autoridades, foi o resultado do calor, que sobreaqueceu os cereais.Parte da estrutura ruiu a 31 de julho e, novamente, a 4 de agosto.No domingo, o Ministério da Saúde do Líbano disse que as amostras de pó provenientes do porto mostraram que o ar continha grandes quantidades de bolor, o que não seria perigoso a menos que inalado em grandes quantidades durante um longo período de tempo.