Nova espécie de dinossauro descoberta no Brasil. Veja as imagens

Um grupo de paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria pode ter encontrado uma nova espécie de dinossauro em Divinópolis, estado do Maranhão, Brasil.



"O fémur é o maior osso que encontrámos. Escavámos aos poucos. No início apareceu um pedacinho. Continuámos e descobrimos que continuava. Ficámos surpreendidos. Não sabíamos o que esperar do tamanho do osso. Foi uma experiência incrível. Até hoje não consigo acreditar que realmente estive lá", disse o paleontólogo Elver Mayer.



Mayers e a equipa encontraram os restos do que eles acreditam ser um grupo de dinossauros 'Titanosauria'.

Mayers disse à Reuters que as recentes descobertas podem fornecer novas informações fundamentais sobre a vida dos dinossauros que haviam no Brasil.

"Já temos informações sobre outros grupos (de dinossauros) que foram estudados, mas a cada novo animal descoberto, novas portas se abrem", acrescentou.



As escavações daquele que pode ser um cemitério de dinossauros começaram em junho, depois de um fóssil ter sido encontrado durante a construção de uma ferrovia no Maranhão, no nordeste do Brasil.