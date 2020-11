Nova investigação contra Juan Carlos em Espanha

O Supremo Tribunal espanhol abriu um investigação contra o rei emérito Juan Carlos, a ex-rainha Sofia e vários outros membros da Família Real por alegado uso de cartões de crédito de uma conta num banco estrangeiro onde os visados não aparecem como titulares. As alegadas irregularidades ocorreram já depois de abdicação do monarca, em 2014, e consequente perda da inimputabilidade judicial.A investigação, que foi inicialmente conduzida pela Procuradoria Anticorrupção, foi ontem transferida para a alçada do Supremo Tribunal, único órgão judicial que tem autoridades para julgar os membros da Família Real.De acordo com o site eldiario.es, que avançou a notícia, Juan Carlos, Sofia e vários dos seus netos movimentaram centenas de milhares de euros através dos referidos cartões de crédito entre 2016 e 2018. A identidade do titular da conta a que estavam ligados os cartões não é conhecida, tal como a proveniência do dinheiro.Peritos judiciais indicaram que Juan Carlos e os restantes familiares podem incorrer, no mínimo, num crime fiscal por não declararem a proveniência do dinheiro.As fontes consultadas pelo site garantem que o rei Felipe, a rainha Letizia, a princesa Leonor e a irmã, Sofia, não se encontram entre os beneficiários destes cartões.