Juan Carlos pediu à amante devolução dos milhões

O antigo monarca espanhol Juan Carlos pediu em 2104 à ex-amante Corinna Larssen para lhe devolver os 65 milhões de euros que lhe tinha doado "por amor" dois anos antes. O pedido foi feito após Juan Carlos abdicar do trono, e reforça as suspeitas de que o rei emérito terá usado a amante como "barriga de aluguer" para guardar os fundos provenientes de comissões alegadamente pagas pela Arábia Saudita pelo papel do monarca no negócio da construção do comboio de alta velocidade para ligar Medina a Meca.



A revelação foi feita pela própria Corinna numa carta enviada no ano passado ao chefe da Casa Real do atual monarca, Felipe VI, e esta sexta-feira publicada pelo jornal ‘El Mundo’. Na missiva, os advogados britânicos de Corinna informam que Juan Carlos lhe pediu em 2014, após abdicar do trono, que lhe devolvesse os 65 milhões que lhe tinha depositado na Suíça dois anos antes. A ex-amante explica ainda que recusou devolver o dinheiro "para evitar possíveis acusações de crimes financeiros", o que terá levado o rei emérito a "acusá-la falsamente de lhe ter roubado o dinheiro", tendo iniciado uma campanha caluniosa. Recorde-se que, em todos os depoimentos judiciais que fez sobre o assunto, Corinna sempre garantiu que o depósito foi um "donativo feito por amor" e que visava ajudá-la a ela e ao filho.

