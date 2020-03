Justiça investiga doação de Juan Carlos a ex-amante

As autoridades judiciais de Espanha e Suíça estão a investigar uma suposta doação de 65 milhões de euros do antigo monarca espanhol, Juan Carlos à sua ex-amante, Corinna Larsen.Em causa está a origem do dinheiro, que terá sido oferecido ao rei emérito pelo governo saudita como contrapartida pela concessão de um lucrativo contrato a um consórcio espanhol.De acordo com o Ministério Público suíço, Juan Carlos recebeu 100 milhões de dólares (89 milhões de euros) provenientes da Arábia Saudita em 2008, pouco tempo após a assinatura do contrato para a construção de um comboio de alta velocidade no deserto.Quatro anos depois, parte do dinheiro - 65 milhões de euros - foi transferida para a conta de Corinna Larsen. Chamada agora a explicar-se em tribunal, a antiga amante do rei explicou que se tratou de uma "doação" de Juan Carlos, motivada pelo "carinho" que ele tinha por ela e pelo filho, e garantiu desconhecer a origem do dinheiro.