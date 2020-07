Rei Felipe VI pressionado a afastar o pai Juan Carlos

O rei Felipe VI de Espanha está sob forte pressão para cortar os laços institucionais que restam com o pai, o rei emérito Juan Carlos, na sequência das revelações sobre a fortuna secreta do antigo monarca na Suíça e as suspeitas de evasão fiscal e branqueamento de capitais.Em março, numa tentativa de distanciamento em relação aos atos do progenitor, Felipe já tinha renunciado à herança do pai e cortado a subvenção anual que o ex-monarca recebia do Estado. No entanto, face às revelações das últimas semanas, incluindo a polémica doação de 65 milhões de euros à ex-amante, Corinna Larssen, e os relatos sobre os envelopes com dinheiro que Juan Carlos recebia mensalmente da Suíça, o monarca espanhol está a ser pressionado de forma indireta pelo governo para tomar medidas adicionais, que podem passar, segundo o ‘El Mundo’, pela retirada do título honorífico de rei emérito e pela expulsão de Juan Carlos da residência que ocupa no Palácio da Zarzuela, a residência oficial da família real, em Madrid.O primeiro-ministro Pedro Sánchez tem evitado pressionar o monarca de forma direta e pública, mas já fez saber que as notícias sobre a fortuna secreta de Juan Carlos lhe causaram "perturbação e inquietação" e, esta terça-feira, a vice-PM María Jesús Montero foi mais além e afirmou que o governo saúda todas as medidas "presentes e futuras" tomadas por Felipe VI "para aumentar a transparência" da coroa.