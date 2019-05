Rei Juan Carlos sai de cena e passa testemunho ao sucessor Felipe VI

Doente, humilhado e mergulhado em escândalos. É assim, fragilizado, que Juan Carlos, rei emérito de Espanha, anunciou a retirada da vida pública numa carta enviada ao filho e sucessor no trono, Felipe VI.Explica Juan Carlos, sem grandes detalhes, "ter chegado o momento de virar uma página" de uma vida que, tantas vezes, chegou às primeiras páginas dos jornais sob a forma de escândalo.O anúncio do monarca de 81 anos voltou a ser combustível para a especulação. As hipóteses equacionadas para a retirada são várias: Juan Carlos exibe uma saúde frágil e tem insistentemente evitado a cadeira de rodas apesar da sua óbvia mobilidade reduzida.A eventualidade de novas revelações no chamado caso Nóos – de desvio de fundos protagonizado pelo genro Iñaki – também poderão ter acelerado a saída. E, não menos importante, o rei também estará agastado com as sucessivas desconsiderações com origem na sua própria família.Será contudo injusto reduzir a vida do monarca nascido em Roma e crescido em Portugal a uma existência mundana. Juan Carlos é a figura-chave da transição democrática em Espanha após a queda do ditador Francisco Franco. É dele a entrega do testemunho da democratização a Adolfo Suarez.Em 1981 a intervenção de Juan Carlos voltou a ser crucial para travar o golpe de Estado protagonizado por Tejero e del Bosch. O rei saiu firme na defesa da legalidade democrática, desautorizando os golpistas e usando da sua influência junto das hierarquias militares para os isolar.A ação determinada do rei garantiu-lhe reconhecimento dentro e fora de Espanha. E abriu-lhe caminho para o papel de mediador firme que tantas vezes teve de assumir na conturbada vida política espanhola.A família real espanhola tem sido protagonista de várias polémicas nas revistas cor-de-rosa. No entanto, publicamente esforçam-se por manter a harmonia.Segundo a imprensa espanhola, o relacionamento entre Letizia e Juan Carlos, por exemplo, é praticamente inexistente.E também com as netas a convivência não terá sido muita ao longo dos últimos anos.Juan Carlos tinha oito anos quando os pais se exilaram no Estoril, ficando a assim uma forte ligação entre a casa real espanhola e Portugal.Nos últimos anos as intervenções cirúrgicas foram uma constante. Extraiu um tumor do pulmão e colocou duas próteses: no joelho e anca.Ao longo de várias décadas, o rei Juan Carlos, de 81 anos, foi acusado de ter várias amantes e de manter uma relação de fachada com a mulher e mãe dos filhos, a Rainha Sofia.Há um ano, o rei emérito viu o seu nome envolto em polémica após as afirmações controversas da alemã Corinna zu Sayn-Wittgenstein, uma das suas supostas amantes, que o veio acusá-lo publicamente de a usar como testa-de-ferro para esconder parte do seu património milionário no estrangeiro.O biógrafo espanhol Amadeo Martínez Inglés publicou, em setembro de 2017, uma biografia não autorizado sobre a vida amorosa de Juan Carlos, revelando detalhes sobre as infidelidades do monarca espanhol.O escritor deu a entender que o pai de Felipe VI teve mais de cinco mil amantes ao longo da sua vida. Os encontros com as mulheres terão acontecido em quintas e palacetes de luxo resguardados.